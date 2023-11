Weekend in Drenthe: Bezoek de multi-mediavoorstelling over Vincent van Gogh

Weekend! Met de verwachte regen zijn de weersomstandigheden perfect om lekker binnen te blijven. Maar heb je alle films op de streamingsdiensten al bekeken? Word je verdrietig van het naar buiten kijken en kennen de muren ook geen verrassingen meer voor jou? Ga er dan op uit! Want er valt meer dan genoeg te beleven in Drenthe dit weekend. Met deze selectie aan tips ben je snel dat verschrikkelijke weer vergeten.

Ben je gefascineerd door het verhaal van Vincent van Gogh? De schilder, die tegenwoordig wordt gezien als briljant, worstelde tijdens zijn leven met geldgebrek, depressies en demonen. Tijdens de multi-mediavoorstelling Door Tralies Heen in Museum De Buitenplaats hoor je vrijdagavond fragmenten uit brieven die Van Gogh schreef in de periode december 1888 tot mei 1890, voornamelijk aan zijn broer Theo. Die onderhield hem grotendeels met het geld dat hij opstuurde. Het laatste jaar van de briefwisselingen zat Vincent in het middeleeuwse klooster St. Rémy, een humaan gesticht voor psychiatrische patiënte





