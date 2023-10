Weduwe rapper Boechi eist ruim 50.000 euro van moordverdachten

De twee verdachten van de moord op de Tilburgse rapper Boechi, Churendy C. (44) en Chris Z. (24), staan vrijdag voor de rechter in Willemstad, Curaçao.Niandy formuleerde haar eis tijdens haar spreekrecht. Als slachtoffer mocht zij de verdachten toespreken in de rechtszaak. Behalve haar eis tot schadevergoeding vertelde ze ook kort over de enorme impact die de moord op hun vier kinderen heeft gehad. Zij moeten nu zonder hun vader opgroeien, zo vertelde ze.

Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december vorig jaar op de Rooseveltweg in Curaçao doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens. De moord vond plaats bij een eetkraam op straat na een optreden. Boechi werd vanuit een auto onder vuur genomen. In april werden de chauffeur en de schutter gearresteerd.

Churendy wordt verdacht de auto te hebben bestuurd. Volgens hem schoot Chris vanuit het niets op de rapper. Maar volgens Chris was het niet zomaar en ook niet om een ketting. Volgens hem is er een opdrachtgever, voor wie beiden werkte, zo vertelde hij in juni. headtopics.com

De weduwe van rapper Boechi, Niandy Windster-Losiabaar, weet niet waarom haar man is vermoord. Mogelijk komt daar deze vrijdag wel een antwoord op.Het hele verhaal van Niandy kun je hier beluisteren:

