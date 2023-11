Waylon: 'Repertoire uitzoeken voor Ahoy-concert is een hel'

Waylon vindt het ieder jaar weer moeilijk om de setlist te bepalen voor zijn terugkerende Top 1000-show in Rotterdam Ahoy. "Het repertoire uitzoeken is een hel", zei de zanger zondag in de RTL 4-talkshow 'Renze' op Zondag.Het probleem is volgens Waylon dat er te veel mooie muziek is die hij wil spelen."Je denkt: 'o ja, die is te gek', en vervolgens komt uit een liedje weer een ander liedje en dan is het: 'oh, maar die is ook te gek'.

