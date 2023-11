Waylon: repertoire uitzoeken voor Ahoy-concert is een hel

Waylon vindt het ieder jaar weer moeilijk om de setlist te bepalen voor zijn terugkerende Top 1000-show in Rotterdam Ahoy. "Het repertoire uitzoeken is een hel", zei de zanger zondag in de RTL 4-talkshow Renze op Zondag.

Het probleem is volgens Waylon dat er te veel mooie muziek is die hij wil spelen."Je denkt: 'o ja, die is te gek', en vervolgens komt uit een liedje weer een ander liedje en dan is het: 'oh, maar die is ook te gek'. Op een gegeven moment heb je honderd liedjes en je kunt er maar dertig spelen." Waylon vindt het dan ook"heftig" om er zeventig door te strepen.

Dit jaar staat Waylon voor de vijfde keer met zijn Top 1000-show in Ahoy. Hij speelt op 2 december inmiddels traditiegetrouw bekende en minder bekende wereldhits in de concerthal.Fans van Matthew Perry komen sinds zondag mondjesmaat af op het huis van de zaterdag overleden acteur in Los Angeles. headtopics.com

De relatie tussen Jutta Leerdam en Jake Paul is nog pril maar de laatste droomt stiekem al van meer."Wat mijn…