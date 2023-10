Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?

Correspondent in Spanje Edwin Winkels is correspondent in Spanje vertelde over het onderzoek in de uitzending vanVolgens Winkels zat zo'n onderzoek er wel aan te komen."Aan de ene kant had je de berichtgeving in de kranten de laatste 10 tot 15 jaar over geestelijke scholen. En natuurlijk waren er al onderzoeken in veel andere landen die een onderzoek hebben gedaan en het parlement vond het daarom tijd om zo'n onderzoek te doen.

Het onderzoeksteam is op een bijzondere manier te werk gegaan, vertelt Winkels:"Met een soort mobiele brigade zijn ze door het land getrokken om mensen zelf hun verhaal te laten doen, met psychologen in die bus, zodat mensen zouden praten. Maar de laatste berichten zeiden dat door het hele land niet meer dan 500 mensen hun verhaal hebben gedaan op die manier."Voor veel Spanjaarden is het moeilijk om het verleden onder ogen te komen, denkt hij.

Dit speelde ook in het onderwijs."Tot 1975 was al het onderwijs op christelijke scholen. Zeker die generatie heeft er zeker nog moeite mee om over te praten."

