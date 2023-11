Wat doet de oorlog met Joodse Enschedeërs?

De oorlog tussen Israel en Hamas zorgt ook in Nederland voor spanning en verhitte discussies.

Sinds het oplaaien van het geweld sommige moslims en Joden in Nederland zich onveiliger, blijkt uit de toename aan meldingen bij betrokken instanties. Toch proberen Joodse tukkers Rachel Denneboom en Bert Oude Engberink niet het conflict maar de verbinding op te zoeken.

Rutte over stemonthouding Nederland: VN-resolutie ging voorbij aan zelfverdedigingNederland heeft zich met 44 andere landen onthouden van stemming. De resolutie voor een humanitair staakt-het-vuren werd met grote meerderheid aangenomen.

Het gaat steeds vaker over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties.

