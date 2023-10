Warner Bros. verplaatst Aquaman 2 en hernoemt film van De Niro

Aquaman 2 stond gepland voor 20 december, maar verschijnt nu op de 22e. Hierdoor zit er iets meer tijd tussen deze première en die van een andere film die Warner Bros. uitbrengt, Wonka. De spin-off over chocolatier Willy Wonka, bekend van de film Charlie and the Chocolate Factory, komt op 15 december uit.

Fans van Robert De Niro die uitkijken naar zijn nieuwste film moeten nog wat langer wachten. De maffiafilm stond oorspronkelijk gepland op 2 februari 2024, maar komt nu pas op 14 november volgend jaar uit. Bovendien heeft de film een andere naam gekregen. In plaats van Wise Guys is de titel nu Alto Knights, vernoemd naar een club in New York.

Van Bommel heeft CL-overwinning met Antwerp al uit het hoofd gezetBekijk hier de samenvatting van het duel tussen Royal Antwerp en FC Porto in de groepsfase van de Champions League.

Slachtoffer van Bilal Wahib heeft geen spijt van interview bij HumbertoDe minderjarige jongen die in 2021 tijdens een Instagram Live-sessie van Bilal Wahib werd uitgedaagd om in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te laten zien, heeft zelf gevraagd of hij zijn verhaal mocht doen bij Humberto.

Geri Halliwell heeft al Spice Girl-naam voor Kim KardashianKim Kardashian (43) zou dolgraag bij de Spice Girls willen. Dat onthult de reality-ster onlangs in haar programma 'The Kardashians'. In een reactie laat Geri Halliwell (51) aan Entertainmentsite 'E! News' weten dat ze alvast een naam voor haar in gedachten heeft.

Gimenez maakt tongen los in Europa: 'Champions League heeft er een killer bij'Het optreden van Santiago Gimenez tegen SS Lazio (3-1) wordt ook in het buitenland breed uitgemeten. Met twee doelpunten hielp de Feyenoord-spits zijn ploeg langs de Italianen.

Advocaat zwaar onder de indruk: 'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV'Dick Advocaat is onder de indruk van Feyenoord, dat woensdagavond SS Lazio overklaste in de Champions League (3-1). 'Geweldig', zo typeert hij het spel van zijn oude club.