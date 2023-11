Warner Bros: nalatenschap van Perry zal voortleven in vele harten

Na het overlijden van Matthew Perry komt Warner Bros met de reactie dat "zijn nalatenschap zal voortleven in vele harten". De filmstudio produceerde alle afleveringen van Friends, waarin Perry het personage Chandler vertolkte.

"Dit is een hartverscheurende dag en we sturen onze liefde naar zijn familie, zijn dierbaren en al zijn toegewijde fans", aldus Warner Bros in een verklaring."De impact van zijn komisch talent werd over de hele wereld gevoeld."

Ook NBC, de Amerikaanse zender die Friends uitzond, zegt"ongelooflijk bedroefd te zijn door het veel te vroege overlijden van Matthew Perry". NBC:"Hij bracht zoveel vreugde voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld met zijn perfecte komische timing en wrange humor. Zijn nalatenschap zal bij talloze generaties voortleven." headtopics.com

Tussen 1994 en 2004 werden tien seizoenen met in totaal 236 afleveringen van Friends gemaakt. De iconische show, die draait rond zes vrienden in New York, geldt als een van de meest bekeken televisieprogramma's ooit. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles.Friends-partner herdenkt Matthew Perry: 'De wereld zal je missen'Friends-acteur Matthew Perry (54) overleden

