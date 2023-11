Wanneer zijn wij de moderne mens geworden

Hoe de mensen migreerden over de aarde, waar onze lichamelijke kenmerken vandaan komen en hoe de eerdere mens er uitzag. Alles over archeologe en antiek DNA met expert Eveline Altena in deze Nacht van KRO-NCRV.

Eeb groot deel van Europa was in de laatste ijstijd niet goed bewoonbaar. Toen migreerden mensen masaal naar het zuiden.

Het gaat steeds vaker over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕

Lozen zonder limiet: hoe niemand grip krijgt op zoutbedrijf NedmagTientallen bedrijven hebben vrijstelling van het verbod om afval te lozen op de Waddenzee. Maar geen van die bedrijven loost zo veel giftig kwik en lood als zoutbedrijf Nedmag. En die lozingen worden door de jaren heen groter. De omgevingsdienst kan er niet tegen optreden, want in de vergunning staan geen limieten. Lees verder ⮕

Hoe ons bewustzijn ongrijpbaar blijft: 'Tijdens experimenten gebeuren gekke dingen'Er is bijna niets dat we niet kunnen verklaren vanuit de wetenschap, maar één ding blijft een groot mysterie: ons bewustzijn. Cognitief neurowetenschapper Jacob Jolij kraakt zijn hersenen al twintig jaar over dit onderwerp. Hij is overtuigd dat we meer zijn dan ons brein: 'Tijdens experimenten gebeuren er dingen waar we helemaal niet bij kunnen. Lees verder ⮕

Hoe gaan bierbrouwers om met klimaatverandering?Uit Tsjechisch onderzoek bleek dat hop, een cruciaal ingrediënt voor het brouwen van bier, bedreigd wordt door klimaatverandering. De oogst en de kwaliteit van de hop komen gaan achteruit, en een verdere achteruitgang wordt verwacht. Lees verder ⮕

