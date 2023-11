Walter Benítez, in het offensieve PSV de onbetwiste nummer één

Eén opmerking die Van Breukelen plaatste, kunnen we al vast verklappen. De onlangs vertrokken commissaris bij PSV is zeer te spreken over Benítez, maar hij gunde de Argentijnse keeper dat hij zich een keer flink kon onderscheiden in het Eindhovense doel.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VI_NL: KNVB toont beelden rondom reanimatie in duel tussen PSV en AjaxLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Zo beleefde scheidsrechter Danny Makkelie de reanimatie tijdens PSV-AjaxDe wedstrijd tussen PSV en Ajax werd afgelopen zondag kort stilgelegd door een reanimatie op de tribune. ESPN laat nu zien hoe scheidsrechter Danny Makkelie tot zijn besluit kwam.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: In de wandelgangen: Barcelona denkt aan bij PSV geflopt talentLees verder

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: In de wandelgangen: Barcelona denkt aan bij PSV geflopt talentLees verder

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Lof voor ‘onontdekt talent’ bij PSV: ‘Veel mensen weten niet hoe goed hij is’Gregg Berhalter is blij met het feit dat er momenteel drie internationals van Amerika bij PSV spelen. De bondscoach van de Verenigde Staten was zondag aanwezig in het Philips Stadion bij het Eredivisie-duel tussen PSV en Ajax (5-2), waar hij alle drie zijn internationals aan het werk zag.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕