Waarom zijn de adviezen van de Verenigde Naties in oorlogssituaties niet bindend? En andere vragen van jullie beantwoord

In de Verenigde Naties werken 193 landen met elkaar samen. Een van de belangrijkste taken van de organisatie is het voorkomen van grote conflicten en oorlogen. Wat de VN in het verleden hebben gedaan en nog steeds doen, is bijvoorbeeld toezien op een wapenstilstand tussen landen, vertelt Krommendijk. "Dat doen ze onder andere door blauwhelmen te sturen. Dat zijn militairen die in een VN-vredesmacht dienen. Zij worden ook wel peacekeepers genoemd.

Dat maakt besluiten nemen vrij ingewikkeld, legt de hoogleraar uit. "Als die landen bijvoorbeeld bevriend zijn met landen in oorlog, zul je zien dat er minder daadkrachtige besluiten worden genomen in het primaire orgaan dat over vrede en veiligheid gaat. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland."

Een risico van het afschaffen van het vetorecht, is volgens hem dat het draagvlak voor de VN bij de (militaire) grootmachten dan geheel afwezig is. :En daarmee mogelijk ook de verantwoordelijkheid die zij voelen om vrede en veiligheid te bewerkstelligen via een organisatie zoals de VN." Krommendijk wijst er op dat er op veel minder beladen terreinen wel degelijk besluiten (kunnen) worden genomen. Het is dus ook zeker niet zo dat de Veiligheidsraad geheel machteloos is.

3. Welke rol heeft de secretaris-generaal? "Dat is de grote baas en het gezicht van de VN. De voornaamste taak van de secretaris-generaal is dat de organisatie goed functioneert", zegt Krommendijk. 4. Waarom zijn de adviezen van de Verenigde Naties in oorlogssituaties niet bindend? De Verenigde Naties hebben een aantal belangrijke hoofdorganen: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof en het Secretariaat. "De resoluties en adviezen van de Veiligheidsraad zijn juridisch bindend. Bij de Algemene Vergadering is dat niet zo", zegt Krommendijk.

