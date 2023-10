Waarom werd rapper Boechi vermoord? Chauffeur en schutter voor de rechter

Vrijdag wordt mogelijk duidelijk wat er echt is gebeurd.Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december vorig jaar op de Rooseveltweg in Curaçao doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens.

De moord vond na een oprtreden plaats bij een eetkraam op straat. Boechi werd vanuit een auto onder vuur genomen. In april werden de chauffeur en de schutter gearresteerd. Churendy wordt ervan verdacht dat hij de auto heeft bestuurd. Volgens hem schoot Chris vanuit het niets op de rapper. Maar volgens Chris gebeurde dat niet zomaar en ging het ook niet om een ketting. Volgens hem is er een opdrachtgever, voor wie beiden werkten, zo vertelde hij in juni.

Chris liet toen aan de rechter weten dat Churendy ook heel goed op de hoogte was van het plan om Boechi voor geld te vermoorden. Voordat Chris naar de auto liep zou Churendy de omgeving hebben gecontroleerd. headtopics.com

Chris riep hem op om tijdens de rechtszaak in oktober ‘de waarheid te vertellen’. “Churendy moet het hele verhaal vertellen en uitleggen waarom we verder gingen en wie de mensen zijn die hebben betaald om Boechi te vermoorden.”

"Ik was niet betrokken bij de moord op Boechi", verklaarde Churendy op zijn beurt."Ik ben drie keer over de Rooseveltweg gereden om naar Boechi te kijken, maar ik heb niet geschoten. Jullie kunnen overal op de camera's kijken. Ik heb meegewerkt aan het onderzoek omdat ik niemand heb vermoord." headtopics.com

Niandy Windster-Losiabaar, de weduwe van rapper Boechi, weet niet waarom haar man is vermoord. “Niemand had dit verwacht, hij had nooit ruzie. Ging het om een ketting, jaloezie of had hij toch een duistere kant?”Het hele verhaal van Niandy kun je hier beluisteren:

