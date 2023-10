Waarom AZ en Aston Villa de voetbalversie van een surplace introduceerden

AZ - Aston Villa was de wedstrijd van Emiliano Martínez. Niemand had de bal in Alkmaar zolang in het bezit als de Argentijnse goalie. Dat was het plan van zowel Pascal Jansen als Unai Emery.n het AFAS-stadion waren twee minuten gespeeld toen de bal achteruit ging richting Emiliano Martínez. Vanwege zijn capriolen in Qatar werd de Argentijn direct getrakteerd op een fluitconcert. Toch nam hij alle tijd. Martínez zette zijn voet op de bal en wachtte geduldig af tot AZ ging jagen.

Dat gebeurde pas toen de doelman van Aston Villa zijn handen in zijn zij plaatste.Juist door die surplace viel te begrijpen wat beide trainers van plan waren in Alkmaar. Aangeschoven in de perszaal concludeerde Unai Emery met een brede glimlach: 'Emi Martínez voerde ons idee uit.'Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

Lees verder:

VI_nl »

AZ wil zich 'graag meten' met Engelse subtopper Aston VillaAZ treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders', zegt aanvoerder Jordy Clasie op de persconferentie voorafgaand het duel. Lees verder ⮕

AZ-trainer Jansen over Aston Villa: 'Handtekening Emery steeds zichtbaarder'AZ-trainer Pascal Jansen treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je ziet dat de handtekening van Emery steeds zichtbaarder wordt, nu hij zijn draai heeft gevonden', zegt de coach. Lees verder ⮕

AZ meet zich met Aston Villa, waar 'handtekening Emery zichtbaarder wordt'Woensdag treft AZ weer een Engelse ploeg in de Conference League: Aston Villa. Het wordt een nieuwe krachtmeting voor AZ, na de nederlaag tegen West Ham United van vorig jaar. Lees verder ⮕

AZ meet zich met Aston Villa, waar 'handtekening Emery zichtbaarder wordt'Woensdag treft AZ weer een Engelse ploeg in de Conference League: Aston Villa. Het wordt een nieuwe krachtmeting voor AZ, na de nederlaag tegen West Ham United van vorig jaar. Lees verder ⮕

- Aston Villa is hattrickhero-battle: Pavlidis oog in oog met WatkinsLees meer Lees verder ⮕

VI Live: basisdebutant bij AZ, vier wijzigingen bij Aston VillaLees meer Lees verder ⮕