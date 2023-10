Waar kunnen de Palestijnen in Gaza nu nog heen?

Maar waarom zijn de burgers van Gaza nergens welkom? Anne de Jong, hoogleraar Conflict Studies aan de Universiteit van Amsterdam vertelt meer in Verslaggever Beau Heimensen was op een school in Voorburg. Daar ging ze in gesprek met docenten en leerlingen over de oorlog, want dat kan soms best lastig zijn.

Geen noodhulp Gaza binnengekomen • Rutte: 'Gesprekken waar je stil van wordt'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Beluister #1445 - Israël en Palestijnen, is een tweestaten-oplossing nog mogelijk?

Kolonisten op de Westoever vallen Palestijnen aan, met steun van IsraëlIn korte tijd zijn tientallen Palestijnen doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Zij worden bewapend door de uiterst rechtse regering en krijgen bescherming van het leger.

1000 extra arbeidsmigranten in Moerdijk: inwoners klagen bij de koningDe inwoners van Moerdijk Dorp doen woensdag hun beklag bij de koning, die op werkbezoek komt. Ze zijn niet blij met de komst van drie hotels voor meer dan 1000 arbeidsmigranten in hun omgeving. 'Dat is op 1150 inwoners wel erg veel.

Mysterieuze zoem houdt inwoners Wijk aan Zee al maanden uit hun slaapInwoners in de regio hebben al maandenlang last van de bromtoon. Een transformatorstation van netbeheerder Tennet is mogelijk de bron van het geluid.