VZ Team van de Week: Hirving Lozano doet Noa Lang vergeten tegen Ajax

Hirving Lozano was zondag met een hattrick de grote uitblinker bij PSV. De Mexicaanse vleugelspits was in het Philips Stadion een absolute plaag voor Ajacied Anton Gaaei, die eerder dit seizoen ook al de dissonant was in het topduel met Feyenoord (0-4 nederlaag). Door Lozano denkt niemand in Eindhoven momenteel aan de geblesseerde Noa Lang, die wanneer hij fit is flink zal moeten imponeren om zijn basisplaats terug te veroveren.

Door de nederlaag van Ajax kreeg FC Volendam de kans om de rode lantaarn over te dragen aan de Nederlandse recordkampioen. Deslaagden daar met vlag en wimpel in, daar Excelsior in eigen huis met 3-1 aan de kant werd gezet. Centrale verdediger Benaissa Benamar wist zich in het Kras Stadion te onderscheiden door niet alleen goed te verdedigen, maar ook de belangrijke gelijkmaker voor zijn rekening te nemen.

In Alkmaar draaide het zondag even niet meer om voetbal. NEC-spits Bas Dost, die eerder al de openingstreffer maakte tegen AZ (gestaakt bij 1-2), zakte vlak voor het laatste fluitsignaal plotseling in elkaar. Minutenlang vocht de 34-jarige spits voor zijn leven en dankzij snel handelende hulpverleners wist hij die strijd te winnen. Vanuit het ziekenhuis liet Dost later op de avond weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat, waarbij hij zijn dank uitsprak aan iedereen die geholpen heeft. headtopics.com

VZ Team van de Week: Hirving Lozano doet Noa Lang vergeten tegen AjaxSpeelronde 10 van de Eredivisie zit erop. PSV wist Ajax in eigen huis met 5-2 te verslaan, waardoor de Eindhovenaren nog altijd foutloos zijn in de Eredivisie. Eerder op de zondag was FC Twente in De Grolsch Veste met 2-1 te sterk voor Feyenoord, dat de prolongatie van de landstitel verder uit zicht ziet raken.

LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren?

Ajax zorgt voor primeur met laatste plaats in Eredivisie én KKD

FC Volendam verslaat Excelsior en maakt van Ajax nieuwe nummer 18 EredivisieFC Volendam heeft door een zege op Excelsior de laatste plaats op de ranglijst overgelaten aan Ajax. De nieuwe nummer zeventien van de Eredivisie trakteerden de Rotterdammers in eigen huis op een 3-1 nederlaag. Alle drie de Volendamse treffers vielen na rust.

Ajax staat laatste in Eredivisie door pijnlijke nederlaag bij PSVAjax is zondag naar de laatste plaats gezakt in de Eredivisie door een pijnlijke nederlaag tegen PSV. De Eindhovense koploper sloeg na rust toe en won mede dankzij een hattrick van Hirving Lozano met 5-2.

