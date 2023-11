VVD zegt partijlidmaatschap Soumaya Sahla op

De VVD heeft het partijlidmaatschap van ex-terroriste en deradicaliseringsexpert Soumaya Sahla met onmiddellijke ingang opgezegd.

Reden is een uitgebreid artikel vanwaarin onder meer staat dat Sahla geld heeft"ontfutseld" van de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein.

VVD royeert Soumaya Sahla vanwege geld 'ontfutselen' aan Frits Bolkestein

Volgens de familie Bolkestein gaat het in totaal om zo'n 100.000 euro in drie jaar. Sahla ontkent dat zij heeft geprofiteerd van haar mentor Bolkestein.

