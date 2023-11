VVD royeert Soumaya Sahla vanwege geld 'ontfutselen' aan Frits Bolkestein

De VVD heeft het partijlidmaatschap van ex-terrorist en deradicaliseringsexpert Soumaya Sahla met onmiddellijke ingang opgezegd. Reden is een uitgebreid artikel van HP/De Tijd waarin onder meer staat dat Sahla geld heeft 'ontfutseld' van de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Volgens de familie Bolkestein gaat het in totaal om zo'n 100.000 euro in drie jaar. Sahla ontkent tegenover HP/De Tijd dat zij heeft geprofiteerd van haar mentor Bolkestein.

Wilders was daar woedend over, mede omdat hij bij die terroristische organisatie op de dodenlijst stond. VVD-voorzitter Eric Wetzels refereert aan die periode in zijn verklaring. 'Wij hebben als partij mevrouw Sahla een tweede kans gegeven, wat niet altijd eenvoudig was gezien haar veroordeling voor terrorisme.' Met het 'ontfutselen' van geld aan Bolkestein 'heeft zij die tweede kans in onze ogen op moreel uiterst laakbare wijze verprutst', aldus Wetzels.

Rutte: te lang aangebleven, had eerder het stokje moeten overdragenDe demissionaire premier reageerde bij Den Haag FM op zijn opvolger als VVD-leider, Dilan Yesilgöz, die vindt dat hij te lang is aangebleven. Lees verder ⮕

Rutte: te lang aangebleven, had eerder het stokje moeten overdragenDe demissionaire premier reageerde bij Den Haag FM op zijn opvolger als VVD-leider, Dilan Yesilgöz, die vindt dat hij te lang is aangebleven. Lees verder ⮕

Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo met Van Gogh, deel tweeOp een vroege novemberochtend in 1883 komt Vincent van Gogh in Zweeloo aan, met hoge verwachtingen van wat en wie hij daar aan zal treffen. Lees verder ⮕

Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Manifestaties voor Israël en GazaNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Stille tocht voor PalestijnenNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Collin Veijer pakt eerste podiumplaats in sensationele Grand Prix ThailandMeerdere keren reed Veijer lange tijd aan de leiding in Thailand. Lees verder ⮕