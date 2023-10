VS wordt dagelijks aangevallen in Irak en Syrië: 'Gevaarlijke situatie'

Terwijl oorlog woedt tussen Israël en Hamas worden dagelijks Amerikaanse militairen aangevallen in buurlanden. In een week tijd zijn zeker vijftien keer bases of strijdkrachten van de VS bestookt in Irak of Syrië. De aanvallen zijn een boodschap van pro-Iraanse milities: we deinzen niet terug voor escalatie. Hoewel het vooralsnog gaat om beperkte aanvallen, een drone hier of enkele raketten daar, neemt Washington de dreiging serieus.

Ook is een huurling die werkte op een basis overleden aan een hartaanval in een schuilkelder. 'Het verbaast me wel dat de Amerikanen verrast lijken te zijn door deze aanvallen', zegt Bolder. Ook vraagt hij zich af hoe drones en raketten meerdere keren langs de geavanceerde luchtafweersystemen van de VS zijn geraakt. 'Mogelijk zijn verdedigingsmiddelen overgedragen aan Oekraïne. Sowieso heeft de oorlog tussen Moskou en Kiev laten zien: er is altijd een tekort aan luchtafweer.

