VS voert na dreigementen Houthi-rebellen opnieuw luchtaanvallen uit in Jemen

Amerikaanse strijdkrachten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag nieuwe aanvallen op de Houthi-rebellen in Jemen uitgevoerd. De aanval werd gedaan na dreigementen van de Houthi's om opnieuw schepen in de Rode zee te beschieten. Dat heeft het Pentagon bevestigd, nadat CNN en persbureau Reuters het nieuws al meldden. De aanval werd in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgevoerd op een radarinstallatie in Jemen, zo schrijft het Centrale Commando van de strijdkrachten in een persbericht.

Het was 'een follow-up actie op een specifiek militair doel', die verband houdt met de grote aanval op een dertigtal doelen een dag eerder.De Verenigde Staten voerden deze grote aanval samen met het Verenigd Koninkrijk uit met steun van onder andere Nederland. Ook Australië, Bahrein en Canada hielpen mee. Het is niet duidelijk welk aandeel die partijen in deze tweede aanval hebbe





NUsport » / 🏆 2. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Amerikanen en Britten vallen Houthi-doelen in Jemen aan, Nederland ondersteuntMet luchtaanvallen op Houthi-doelen willen ze een einde maken aan de aanvallen van de Houthi's op schepen in de Rode Zee.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Houthi's schieten op schepen Rode Zee: wie zijn ze en waarom doen ze dit?De rebellen zeggen dat ze in de Rode Zee schepen bestoken omdat ze solidair zijn met de Palestijnen in Gaza, maar op de achtergrond speelt Iran een belangrijke rol.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Houthi’s laten zien dat zij scheepvaart in Rode Zee kunnen saboterenMet hun aanvallen op de commerciële scheepvaart in de Rode Zee raken de Jemenitische Houthi's een van de belangrijkste handelsroutes ter wereld. Ze zeggen daarmee de Palestijnen te willen steunen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Amerikanen en Britten voeren met Nederlandse steun luchtaanvallen uit in JemenDe Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn vrijdag begonnen met luchtaanvallen op Houthi-rebellen in Jemen. Nederland heeft 'niet-operationele militaire' steun verleend aan de actie.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Aanvallen van VS en VK in Jemen eisen levensVolgens een woordvoerder van de Houthi's hebben de aanvallen van de VS en het VK aan zeker vijf mensen het leven gekost. Ook zouden er zeker zes mensen gewond zijn geraakt. Het besluit om een Nederlandse stafofficier te leveren ter ondersteuning van de aanvallen op doelen van Houthi-rebellen in Jemen, was "een principiële kwestie". Dat zei demissionair premier Rutte voor aanvang van de ministerraad.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

VS: bijna 30 locaties in Jemen aangevallen • Stroom in Al-Aqsa-ziekenhuis uitgevallenIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de situatie in het Midden-Oosten.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »