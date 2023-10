VS voert aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië • 'Raket slaat in op gebouw in Egypte'

Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde en groeperingen die door Iran worden gesteund. Dat meldt minister van Defensie Austin. Hij spreekt van 'precisie-verdedigingsaanvallen', die een reactie zijn op aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië. 'De Verenigde Staten zullen aanvallen tegen zijn mensen niet tolereren', zegt het Pentagon.

' Volgens minister Austin zijn de Amerikanen niet uit op een conflict, maar zal Washington 'niet aarzelen om aanvullende maatregelen te nemen' als door Iran gesteunde groeperingen doorgaan met aanvallen gericht tegen de VS. Gisteren zei een legerwoordvoerder dat troepen van de VS en zijn bondgenoten de afgelopen week zeker twaalf keer zijn aangevallen in Irak en vier keer in Syrië, met drones en raketten.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • NYT: raket viel niet op ziekenhuis GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Dode en gewonden door bom of raket nabij school in Rafah • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Erdogan haalt uit naar Israël • 'Raket op videobeelden viel niet op ziekenhuis Gaza'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Raket op videobeelden viel niet op ziekenhuis Gaza' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

VS wordt dagelijks aangevallen in Irak en Syrië: 'Gevaarlijke situatie'In een week tijd zijn er zeker vijftien drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Irak en Syrië. Lees verder ⮕