VS voert aanvallen op Iraanse Islamitische Garde uit in Syrië

Bij de aanvallen werden F-16's ingezet en de doelwitten waren opslagplaatsen voor wapens en munitie, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De aanvallen volgen op 'minstens zestien' recente aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië, zegt het Pentagon. 'Deze precisiezelfverdedigingsaanvallen zijn een reactie op een reeks aanhoudende en grotendeels mislukte aanvallen op Amerikaans personeel in Irak en Syrië.

Die hebben door Iran gesteunde milities vanaf 17 oktober uitgevoerd', zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. De aanvallen waren bevolen door president Joe Biden, die woensdag op een persconferentie zei dat hij de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, had gewaarschuwd voor de gevolgen van aanvallen op Amerikaanse troepen. 'Ik heb de ayatollah duidelijk gemaakt dat wij zouden reageren als zij zich tegen die troepen blijven keren.

