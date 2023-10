VS: Chinees gevechtsvliegtuig naderde Amerikaans toestel tot op 3 meter

Het Amerikaanse leger zegt dat een Chinees gevechtsvliegtuig afgelopen dinsdag te dicht bij een Amerikaans B-52-gevechtsvliegtuig is gekomen. Het Chinese toestel vloog volgens de Amerikanen op drie meter afstand van de B-52-bommenwerper. Dat gebeurde tijdens 'routineoperaties' boven de Zuid-Chinese Zee in het internationale luchtruim, meldt het leger, dat ook beelden van de actie openbaar heeft gemaakt.

Eerder deze maand zei het Amerikaanse ministerie van Defensie dat Chinese gevechtsvliegtuigen sinds 2021 zo'n 200 keer dicht bij Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben gevlogen. Maar volgens Peking maakt Washington de Chinezen op deze manier zwart en hebben de Amerikanen daarmee 'politieke bijbedoelingen'. De relatie tussen de VS en China is al tijden gespannen, onder meer vanwege het handelsconflict tussen de landen, mensenrechtenkwesties en de oorlog in Oekraïne.

