Vrouw schaakt tussen de grootmeesters op Tata Steel-toernooi

De Dame is het krachtigste stuk op het schaakbord, maar in de top 100 van de wereld staat geen vrouw. Op plek 382 scroll je pas langs de wereldkampioen bij de vrouwen, de Chinese Ju Wenjun. Toch schaakt Ju deze weken tussen de sterkste grootmeesters van de planeet. Op het prestigieuze Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Tegen dertien mannen. En dat is vrij uniek. Vrouwen schaken op het hoogste niveau bijna nooit tegen mannen.

'Wij willen altijd graag minimaal één vrouw erbij hebben en nu doet eindelijk weer eens een vrouw mee in onze hoofdgroep', zegt Jeroen van den Berg, directeur van het toernooi, waar dit jaar 4 van de 28 schakers vrouw zijn. Als het aan de Nederlandse schaakbond ligt, worden aparte vrouwencompetities op lange termijn helemaal afgeschaft en schaakt iedereen samen. Een plan om het vrouwenschaken te laten groeien ligt er, wereldbond FIDE trekt prijzengeld gelijk en de Nederlandse Stichting ChessQueens staat in formatie. Maar geduld is gevraagd





