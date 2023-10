Vrouw (39) opgepakt voor mogelijke steekpartij Beilen

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar het neersteken van een man, die gewond werd gevonden in een woning in Beilen. Het gaat om een 39-jarige vrouw die gisteren in Westerbork werd gearresteerd. Ook zij komt uit Beilen.

Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Of de man gewond raakte door een steekincident, waar de politie rekening mee houdt, is onduidelijk. Ook is niet bekend welke rol de verdachte zou hebben gespeeld.

