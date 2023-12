Vrijgelaten Israëlische gegijzelden vertellen over hun gevangenschap door Hamas. De interviews werden op een manifestatie van familieleden van gijzelaars in Tel Aviv vertoond.In de afgelopen dagen hebben tientallen Hamas-strijders zich overgegeven, heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd in een videotoespraak. Dat is volgens de premier 'het begin van het einde van Hamas'. Wel zal het volgens hem nog even duren voordat de militante beweging helemaal is uitgeschakeld.

Netanyahu roept Hamas-strijders op om zich over te geven aan het Israëlische leger. 'Sterf niet voor Sinwar. Geef je nu over.' Met Sinwar verwijst de premier naar Yahya Sinwar, de leider van Hamas in de Gazastrook.Het geweld tussen Israël en Hezbollah aan de grens met Libanon is vandaag weer opgelaaid. Hezbollah viel Israël aan met drones en raketten. Andersom voerde Israël luchtaanvallen uit op het dorp Aitaroun in het zuiden van Libanon, stelt het persbureau van de Libanese regering. Hierbij zouden meerdere huizen beschadigd zijn geraak





Wie zijn de tientallen vrijgelaten Palestijnse gevangenen?In totaal zijn tot nu toe 150 Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Onder hen zijn ook bekende namen.

Israëlische leger valt grootste ziekenhuis van Gaza-Stad binnenHet Israëlische leger heeft vannacht een inval gedaan in het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad. Israël zegt dat het gaat om een 'precieze en gerichte operatie tegen Hamas in een bepaald gebied in het al-Shifa-ziekenhuis'. Hamas ontkent dat er een commandopost is.

Zes Nederlanders hebben Gazastrook verlaten • 17 Israëlische gewonden bij aanvallen HezbollahIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Israël ziet sporen van Hamas bij uitkammen ziekenhuis, wat bewijzen de beelden?Volgens het Israëlisch leger bewijzen de vondsten 'zonder twijfel' dat Hamas de ziekenhuizen gebruikt, maar volgens experts en Israëlische media is het bewijs nog wat mager.

Israël verlaagt aantal dodelijke slachtoffers van aanval HamasGeruime tijd ging de Israëlische overheid uit van zo'n 1400 slachtoffers. Dat is bijgesteld naar ongeveer 1200.

'Israël had aanvalsplan Hamas al een jaar in handen, maar schatte risico verkeerd in'The New York Times meldt dat een groot aanvalsplan van Hamas al ruim een jaar in handen was van het leger en de inlichtingendiensten. Die vonden de plannen onrealistisch en te ingewikkeld.

