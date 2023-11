Vriendin gaat in op geruchten dat Maduro een rol speelde bij ontslag Steijn

Tijdens de Fashion Player Awards, die ze zelf presenteerde, kreeg Van der Horst de vraag hoe Maduro die onrust heeft beleefd. “Daar trekt hij zich eigenlijk niks van aan”, was ze duidelijk. “Hij slaapt nog steeds even goed, en ik denk dat de mensen die hem goed kennen ook wel weten hoe hij is. Hij is niet dat type, hij is heel aardig en rustig. Niet iemand die een ander neer wil halen. Dat is ook waarom ik op hem ben gevallen.

Na het ontslag van Steijn werd Maduro vorige week tijdelijk aangesteld als diens vervanger. Van spanning of stress bij hem kon Van der Horst weinig merken. “Ik moet zeggen dat hij altijd rustig blijft. Hij is heel sportief, op zoek naar oplossingen en keihard aan het werk.”

Zelf vond ze het wel lastig. “Ik ben meer een beetje de zenuwpees die ernaast zit, minder goed slaapt en met klamme handen in het stadion naar de wedstrijd zit te kijken. Maar hij is er wel vrij goed onder, en hij blijft positief kijken naar dingen en op zoek naar oplossingen.”

Inmiddels is bekend dat Maduro onder de nieuwe hoofdtrainer John van ’t Schip weer gaat fungeren als assistent. Daarin zal Van der Horst hem blijven steunen. “Ik probeer positief te zijn, en hem positief aan te moedigen en hem in alles te ondersteunen zodat hij daar lekker z’n ding kan doen. Maar het is niet makkelijk natuurlijk”, besluit ze.

Het blijft frappant, de slechtste Ajax coach in de geschiedenis die dan de assistent de schuld gaat geven van eigen falen. Hoe diep kun je zinken?Steijn heeft gewoon geen zelfreflectie. Ik heb die man nog geen enkele keer horen zeggen dat hij zelf schuldig is aan wat dan ook bij Ajax. Eerst was het wachten op de transfers, toen was het dat het niet zijn transferkeuzes waren, toen kwamen de tranfers te laat en hadden ze niet genoeg voorbereiding gehad.

