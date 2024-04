Vrachtschip met Russische goederen vast in Duitse haven vanwege EU-sancties

Een vrachtschip met goederen uit Rusland ligt sinds 4 maart vast in de haven van Rostock. De Duitse autoriteiten hebben de bemanning verboden om verder te varen omdat de lading op de EU-sanctielijst staat. Wat er met het schip en de bemanning gaat gebeuren, is niet duidelijk. Het schip heeft volgens het Openbaar Ministerie 251 containers met berken-multiplex aan boord. Russisch hout staat op de Europese sanctielijst.

De lokale krant Ostzee-Zeitung schrijft op basis van bronnen dat het schip ook verrijkt uranium vervoert. Die stof is belangrijk voor het laten draaien van kerncentrales. Verrijkt uranium mag ondanks de sancties tegen Rusland wel worden ingevoerd. De Atlantic Navigator II was op weg van de Russische havenstad Sint-Petersburg naar de Verenigde Staten. In de Oostzee liep het schip averij op, waarna werd uitgeweken naar Rostock voor een reparatie. Het schip is allang hersteld, maar een vervolg van de reis zit er dus voorlopig niet in. Het schip is van een Canadese rederi

