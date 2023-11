VP's Elftal van de Week: Twente hofleverancier, twee man van PSV én Dost

Zijn status als puntenpakker voor FC Twente werd zondag weer wat krachtiger, want Unnerstall voorkwam dat Feyenoord zich terugknokte van een 2-0 achterstand. De Duitser blonk vooral in de slotfase uit met uitstekende reddingen.De enige bij Feyenoord die wél zijn niveau haalde in Enschede, was Geertruida. De verdediger had geen last van een offday en maakte zijn derde doelpunt van het seizoen. Ook raakte hij de paal.

De druk stond er vól op bij Heerenveen, dat moest winnen om trainer Kees van Wonderen in het zadel te houden. Met twee doelpunten redde Brouwers, toch geen erkende goalgetter, de Friese meubelen.Een masterclass invallen van Saibari tijdens PSV - Ajax. Hij kwam bij de start van de tweede helft in het veld voor Joey Veerman en acht minuten later was het al raak. Hij tekende voor de 3-2, waarna PSV uitliep naar een ruime zege.

Door een hamstringblessure speelde hij slechts 33 minuten tegen Heracles, maar het was genoeg om zich in VP's Elftal van de Week te wurmen. Sahraoui was onhoudbaar en zette zijn geplaagde ploeg op het goede spoor in Heerenveen.Het was het weekend van Dost. Niet alleen vanwege zijn prachtgoal én assist tegen AZ, vooral door de schrik die om ieders hart sloeg toen hij in de slotfase van de wedstrijd in elkaar zakte. Gelukkig maakt de 34-jarige spits het inmiddels weer goed. headtopics.com

FC Twente-Feyenoord al om 12.15 uur • Koploper PSV ontvangt kwakkelend AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

FC Twente-Feyenoord al om 12.15 uur • Koploper PSV ontvangt kwakkelend AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Feyenoord met Zerrouki tegen FC Twente • Duwt koploper PSV Ajax naar laatste plaats?In dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Feyenoord met Zerrouki tegen FC Twente • Duwt koploper PSV Ajax naar laatste plaats?In dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕