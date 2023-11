Vooruitblik GP Mexico: Verstappen kan vertrouwen op beste eigenschap Red Bull

Omgang met de banden is waar zondag het verschil mee kan worden gemaakt op Autódromo Hermanos Rodriguez. 'Daarin is Red Bull veel sterker', gaf polesitter Charles Leclerc zaterdag al toe. De Ferrari-coureurs gaan wel proberen om Verstappen achter zich te houden, maar weten eigenlijk al dat het onbegonnen werk is. Verstappen begint bovendien op de gunstige derde startplaats. De Nederlander weet wat er mogelijk is vanaf die plek.

Dat heeft invloed op de motoren, die minder zuurstof hebben. Motorkoeling kan dus een belangrijk element worden. Daarnaast heeft de ijle lucht invloed op de aerodynamica. De vleugels werken minder, waardoor de auto's met grote Monaco-achtige vleugels Monza-achtige snelheden halen. Pirelli verwacht eenstopper Het weer speelt normaal gesproken geen rol. Los van wat buitjes op vrijdag is het zonnig en droog in Mexico-Stad en dat blijft zondag volgens de voorspellingen zo.

