Voorselectie Nederlands elftal: Koeman selecteert Stengs en Schouten

Het Nederlands elftal komt maandag 13 november in Zeist bijeen om zich voor te bereiden op de laatste twee speeldagen van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Zaterdag 18 november speelt Oranje tegen Ierland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Dinsdag 21 november besluit de ploeg van Koeman de EK-kwalificatiecampagne met een wedstrijd tegen hekkensluiter Gibraltar.

Begrijp nog steeds niet op basis waarvan bergwijn wordt geselecteerd. Er is geen enkele onderbouwing bendenkbaar, behalve aan een gebrek aan spelers, maar zelfs dan nog. Gakpo gisteren weer ingevallen, dus die had er wat mij betreft bij gemogen. Gravenbergh ook. Brobbey en Bergwijn op basis van top prestaties er bij natuurlijk. headtopics.com

Op basis van wat is Ian Maatsen in de voorselectie. Blijf het apart vinden, want speelt niet of nauwelijks bij Chelses.

