'Voornamelijk vrouwen' is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van de Maand oktober

van Connie Palmen is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van de Maand oktober, en maakt daarmee automatisch kans op de publieksprijs NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van het Jaar 2023. Dat heeft boekenredacteur Emma Louise Diest bekendgemaakt inAls Connie Palmen schrijft ‘ik heb nog nooit zoiets gelezen’ verbleekt iedere aanbeveling. Lezen is net als schrijven een ambacht en Palmen is er meer dan bedreven in. Ze vecht, ergert zich, wordt woedend, raakt ontroerd en wordt al bakkeleiend verliefd.

In dit boek klinken de stemmen van de kunstenaars die haar leven als schrijver hebben gevormd. We lezen hoe literatuur wreed kan zijn, meedogenloos. Niet zelden leven schrijvers op de rand van het bestaan. Schrijvend houden ze zichzelf in leven, terwijl de pen, snijdend in het papier, vaak een spoor van vernieling achterlaat.

De schrijver houdt zich schuil achter de taal, maar de waarheid van de literatuur zal het verborgene altijd onthullen. De pijnlijke zichtbaarheid van de verdwijning. De eenzaamheid die het kunstenaarschap met zich meebrengt wordt bij de vrouw zelden gevierd. headtopics.com

In dit boek draagt zij de afzondering echter als een sieraad. Afgeschermd van de wereld om de autonomie te verwerven die noodzakelijk is bij het schrijven. In de literatuur kunnen tegenstrijdigheden naast elkaar bestaan. Hoe woorden je kunnen verwarren en tegelijkertijd totale orde in je gedachten kunnen scheppen, Palmen weet dit effect van de literatuur bijzonder mooi weer te geven.

