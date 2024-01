Voormalig PSV-talent Sam Lammers moet FC Utrecht aan doelpunten helpen

In drieënhalf jaar tijd versleet hij vijf clubs, verdeeld over drie landen. En in die periode maakte hij maar acht goals. Een getal dat past bij een linksback, toch niet bij een spits? Desondanks heerst bij FC Utrecht het vertrouwen dat voormalig PSV-talent Sam Lammers de club aan de nodige doelpunten gaat helpen. De vrieskou van de afgelopen nachten heeft de grasvelden van het sportcomplex van FC Utrecht in Overvecht geen goed gedaan.

Dan maar uitwijken naar het kunstgrasveld van de buurman, amateurclub EDO. Dat is een afkorting voor 'Eenheid Doet Overwinnen', zo valt er in grote letters te lezen op de gevel van de kleedkamers. Ziet ook Ron Jans. 'Nou, dan moeten we maar dicht bij elkaar blijven', concludeert de trainer van FC Utrecht vlak voor de training begint. Jans zegt het met een knipoog, maar er zit een kern van waarheid in. Het dolende Utrecht van de eerste seizoenshelft, dat zelfs even onderaan stond, wil men in de Domstad snel, heel snel vergete





