Voormalig minister Van Nieuwenhuizen aanwezig bij topoverleg over energiesector terwijl ze wist dat ze lobbyist zou worden

Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) was als minister van Infrastructuur regelmatig aanwezig bij topoverleg over de energiesector. Ze was zelfs nog aanwezig bij de zogenoemde Ministeriële Commissie Klimaat en Energie toen ze al wist dat ze lobbyist zou worden voor energiebedrijven. Dat blijkt uit documenten die de NOS en Nieuwsuur hebben opgevraagd bij haar voormalige ministerie en die pas na een lange procedure werden overhandigd.

De aanwezigheid van Van Nieuwenhuizen daar is opvallend omdat de minister zelf destijds beweerde dat ze de omstreden overstap van de politiek naar de energiesector kon maken omdat ze als minister 'nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis met energie' had gehad. Ze claimde dus dat er geen belangenverstrengeling mogelijk was geweest. Ook zei Van Nieuwenhuizen dat, toen ze eind juli 2021 wist dat ze lobbyist zou worden, ze had geregeld dat eventuele energievraagstukken naar een collega zouden gaa





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Waarom verklaring van voormalig Wagner-officier belangrijk is: 'Essentieel om getuigen van binnenuit te hebben'Dat de Russische ex-officier Igor Salikov bij het Internationaal Strafhof wil getuigen over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, is volgens experts belangrijk voor juridisch onderzoek: 'Getuigen van binnenuit kunnen belangrijk zijn voor een strafzaak.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Voormalig technisch directeur PSV Mark van Bommel in beeld bij Club BruggeVoormalig technisch directeur van PSV, Mark van Bommel, wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor de functie van technisch directeur bij Club Brugge.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Trailer van het zesde deel van Grand Theft Auto gelanceerdDe trailer van het zesde deel van Grand Theft Auto is vandaag gepresenteerd. Het nieuwe deel is het gesprek van de dag: "Een groot deel van het succes wordt verklaard door de vrijheid die je hebt als speler."

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Na jaren speculeren laten makers van GTA glimp zien van nieuwste gameAl maanden doen geruchten en speculaties de ronde over hoe GTA VI eruit gaat zien. Vannacht werd plotseling de trailer gelanceerd, na een lek op X.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

De toekomst van Oranje: twintig grote talenten van Nederland anno 2023Net als in voorgaande jaren zet de NOS, met hulp van meerdere deskundigen uit het Nederlandse jeugdvoetbal, twintig grote talenten onder de 20 jaar op een rij.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Einde van een tijdperk: Italiaanse grootheid neemt afscheid van profvoetbalGiorgio Chiellini gaat stoppen als profvoetballer, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. Volgens Romeo Agresti, Juventus-watcher namens GOAL, kondigt de verdediger dinsdagmiddag officieel zijn afscheid aan. Daarmee komt na 23 jaar een einde aan een imposante carrière die resulteerde in een uitpuilende prijzenkast.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »