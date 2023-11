Voormalig Feyenoord-directeur Frank Arnesen keert terug bij PSV

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De voormalig technisch directeur van Feyenoord, die dezelfde rol ook jarenlang vervulde bij PSV, neemt in het Philips Stadion zitting in de Raad van Commissarissen.

In het seizoen 2017/18 zat Arnesen ook al kortstondig in de RvC van PSV. De Deen verliet die post om in 2019 zijn carrière als technisch directeur te vervolgen bij Anderlecht. Tussen 2020 en 2022 werkte Arnesen bij Feyenoord. Samen met hoofdcoach Arne Slot stond de directeur aan de basis van de enorme opmars die de Rotterdammers de laatste jaren in hebben gezet.Door een hardnekkige virusinfectie moest Arnesen zijn taken vlak voor het begin van de transferzomer in 2022 neerleggen. Niet lang daarna nam Feyenoord afscheid van de technisch directeur, waarna Dennis te Kloese als algemeen directeur ook de technische kant op zich nam.

Arnesen was als voetballer actief voor onder meer Ajax en PSV. Na zijn actieve carrière begon de oud-middenvelder in een rol als assistent-coach bij PSV, om in 1994 door te schuiven naar de functie van technisch directeur. Die rol zou hij tot 2004 behouden.van Tottenham Hotspur, waarna Roman Abramovich hem naar Chelsea haalde. Onder de bekende Russische ex-eigenaar werkte Arnesen vijf jaar bijNa zijn vertrek bij Feyenoord gaf Arnesen aan geen technisch directeur meer te zullen worden. headtopics.com

