Voormalig Ajax-spelers uiten zorgen: 'Drie backs halen, dat is het dieptepunt'

De inmiddels zestigjarige Petterson, tussen 1988 en 1994 linksbuiten van Ajax, denkt de oorzaak van de sportieve malaise aan te kunnen wijzen. '"Deze situatie handelen, hebben ze nog nooit meegemaakt. Het is een compleet nieuwe ervaring. In mijn tijd stonden we al voor als we het veld opstapten. Zo groot was ons vertrouwen. De tegenstander had respect voor ons. Nu weten ze dat ze kunnen winnen in de ArenA. Dat is een groot verschil.

VOETBALPRIMEUR: 'Voormalig rvc-voorzitter Eringa wordt niet aansprakelijk gesteld na Ajax-malaise'Het lijkt er niet op dat Pier Eringa niet aansprakelijk wordt gesteld voor de malaise bij Ajax. In Vandaag Inside vertelt Valentijn Driessen van De Telegraaf dat de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen, intern decharge zou hebben gekregen.

NPORADIO1: Voormalig Israël-ambassadeur Caspar Veldkamp: 'Onderzoek of Nederland marineschip naar Gaza kan sturen'Voormalig ambassadeur in Israël Caspar Veldkamp roept de regering op te onderzoeken of Nederland een marineschip naar de kust van Gaza kan sturen voor humanitaire hulp, naar Frans voorbeeld. 'Maak je gereed voor het moment dat een humanitaire pauze daar mogelijk is', zegt Veldkamp in Sven op 1.

NUSPORT: Voormalig PSV-spits scoort met fabelachtige hakbalGianluca Scamacca, die in het verleden uitkwam voor PSV en PEC Zwolle, maakte maandagavond een prachtig doelpunt in de Serie A. Namens Atalanta Bergamo verschalkte hij de keeper van Empoli met een fraaie hakbal. De Serie A zie je bij Ziggo Sport.

VOETBALZONENL: Voormalig winnaar kritisch op Ballon d'Or, noemt uitverkiezing 'een farce'Lionel Messi mocht maandagavond in Parijs de achtste Ballon d’Or uit zijn carrière in ontvangst nemen. De Argentijnse superster troefde zo Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé af, die respectievelijk tweede en derde werden. Niet iedereen was echter met deze volgorde eens.

RTLBOULEVARD: Robert de Niro ontkent beschuldigingen voormalig assistentRobert de Niro (80) heeft in de rechtbank in New York de beschuldigingen van zijn voormalig assistent aan zijn adres ontkend. De acteur is door Graham Chase Robinson beschuldigd van genderdiscriminatie, intimidatie, ongewenst fysiek contact en verbaal geweld.

