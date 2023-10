Voor het eerst geen finale WK korfbal tussen België en Nederland na stunt Taiwan

Taiwan was België met 21-19 de baas en staat zondag tegenover Nederland. Oranje bereikte eerder op de dag de eindstrijd door weinig heel te laten van Tsjechië. Het werd 41-13.

Sinds de eerste editie van het WK korfbal in 1978 ging de finale altijd tussen Nederland en België. Van die elf finales won Oranje er tien. Alleen in 1991 ging het goud naar de Belgen. De finale begint zondagochtend om 7.45 uur Nederlandse tijd. Het volgende WK korfbal wordt in 2027 op Nederlandse bodem gehouden.

