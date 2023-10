Voor deze elf Ajacieden kiest Maduro bij zijn debuut als interim-coach

Interim-trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 verlies) slechts twee wijzigingen door bij Ajax, waarvan één noodgedwongen. Onder anderen Steven Berghuis gaat spelen.Berghuis, die afgelopen weekeinde niet helemaal fit was en daardoor niet startte, vormt een middenveld met Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor. Dat betekent dat Kristian Hlynsson - die twee keer scoorde in de Domstad - buiten de eerste elf valt.

In het doel vervangt Diant Ramaj de geblesseerde Jay Gorter, zoals hij dat zondag ook al deed. De defensie bestaat uit dezelfde spelers als tegen FC Utrecht en ook voorin voert Maduro geen wijzigingen door.

Maduro nam begin deze week het stokje over van Maurice Steijn, onder wiens leiding Ajax naar de zeventiende plaats in de Eredivisie is weggezakt. In de groepsfase van de Europa League zijn de hoofdstedelingen nog ongeslagen: tegen zowel Olympique Marseille (3-3) als AEK Athene (1-1) speelde Ajax gelijk. headtopics.com

De wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Ajax begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski. Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Feyenoord op Rapport: Slot laat elftal excelleren op memorabele avond

