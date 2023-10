Voor de overstap naar elektrische vrachtwagens zijn veel meer laadpalen nodig, die bovendien sneller kunnen laden

Over 2 jaar mogen dieselvrachtwagens veel steden niet meer in. Maar er rijden nu nog te weinig elektrische vrachtwagens om dat gat te vullen. Een probleem is het gebrek aan laadpalen. Toch is dit laadpaalbedrijf hoopvol: "We bouwen nu aan een netwerk."Lidl stopt met dieselvrachtwagens, maar is daarmee een van de weinige grote bedrijven: 'Regels zijn een belemmering'

BOVAG baalt van aanpassing rijbewijsregels voor elektrische busjes: 'Extra drempel om over te stappen'Waarom blijven de meeste vrachtwagens op diesel rijden? Die van Marie-José rijden al jaren elektrisch

Te weinig aandacht voor veiligheid in de energietransitie, waarschuwen experts: 'We lopen achter de feiten aan'

'Brobbey was een uitzondering, maar Leipzig is een goede springplank'

Bestuurslid Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'FC Barcelona-bestuurslid Mikel Camps heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla.

Jacintha's droomdebuut werd een nachtmerrie, maar ze kijkt weer vooruitJacintha Weimar (25) uit Best is een vaste waarde onder de lat bij Feyenoord. Onlangs debuteerde ze in Oranje, al werd dat een nachtmerrie. De Brabantse blijft in zichzelf geloven en staat iedere dag met plezier op het veld. 'Dit is niet wie ik ben, ik kan veel beter.

2,2 Miljoen voor een stel duiven. Hoe dan?Deze week werd bij veilingsite PIPA een aantal sportduiven verkocht voor maar liefst 2,2 miljoen euro. Hoe kunnen die bedragen voor een duif zó hoog zijn? Veilingmeester en duivenmelker Sjoerd Lei vertelt dat het een investering is: 'Als je een bijzondere duif hebt, willen mensen daar een jonkie van kopen.

Enorme chaos na achtervolging: man raakt fietsers, auto op de kopIn Tilburg heeft een achtervolgde bestuurder donderdagochtend na elf uur voor een enorme chaos gezorgd. De man reed daarbij honderden meters over een fietspad, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. Hij probeerde daarna te voet op de vlucht te slaan, maar werd direct aangehouden.