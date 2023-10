Volt-lijsttrekker Dassen ziet Rutte als capabele opvolger Von der Leyen

Von der Leyen kreeg veel kritiek voor haar bezoek aan Israël, waar ze onvoorwaardelijke steun voor het land uitsprak. Rutte bezocht het gebied enkele dagen later en sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Dassen vindt dat Rutte het beter deed dan Von der Leyen."Het is goed dat Rutte daar was."

Dassen vindt dat de internationale gemeenschap de druk moet opvoeren voor meer humanitaire hulp aan Gaza. Hij pleit bovendien voor een VN-vredesmissie in het gebied, die na een staakt-het-vuren"de rust moet bewaren". Bij zo’n missie worden soldaten van verschillende landen ingezet."Het is een duivels dilemma, er is geen eenvoudige oplossing."Dassen nodigt leider van Nieuw Sociaal Contract Pieter Omtzigt uit voor een debat over de Europese Unie.

Dassen vindt dat er in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen te weinig aandacht is voor Brussel."Het gaat bijna niet over Europese samenwerking. Laat er een Europadebat zijn." Volgens de Volt-voorman moet Omtzigt"nog veel leren" over de EU. Het “verbaast mij elke keer” dat Omtzigt lid is van de Raad van Europa, zegt Dassen."Als Pieter Omtzigt het aandurft, ga ik graag met hem in debat."Dassen heeft een korte nacht achter de rug. headtopics.com

