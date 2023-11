Volgende stunt is een feit: ook PEC Zwolle legt het af tegen amateurs

Sparta kwam vlak voor rust op voorsprong, en IJsselmeervogels-doelman Jaimy Schaap mocht dat zich aanrekenen. Hij kreeg een uithaal van Camiel Neghli recht op zich af, maar verkeek zich toch nog: 0-1. In de tweede helft was de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker, toen Marouane Afaker na een goede combinatie van dichtbij voorlangs schoot. Charles-Andreas Brym, die halverwege de tweede helft nog over had geschoten, besliste de wedstrijd vlak voor tijd op prachtige wijze.

Wessel is mijn klasgenoot en wij hadden vanavond een tentamen. Heerlijk dit. Wessel mist een tentamen om zo een goal te maken in zijn debuut.Kijk eens aan, dat is nog eens leuk om te lezen! Een tentamen kan je altijd herkansen. Je club naar de volgende ronde schieten tegen een eredivisieteam, zeker niet. Mag ik vragen wat jullie studeren? En gefeliciteerd aan je klasgenoot

Weet eigenlijk niet of ik zo veel bekerstunts met amateurs nou zo'n goede ontwikkeling vind. Dit zijn er wel erg veel. Ik ben niet eens verbaasd... Al weken is er geen lijn in het spel te ontdekken. Er zit geen pit in, geen idee achter, helemaal niks.

Het is echt een wonder dat we al zoveel punten bij elkaar gesprokkeld hebben, want van het voetbal hoeven we het niet te hebben. Zwaar klote dit. Nu maar alle focus op lijfsbehoud en dat gaat nog een hele zware klus worden...!

