Volendam maakt achterstand goed en verlaat de laatste plaats in de Eredivisie

De Kralingers kwamen via Couhaib Driouech nog wel op voorsprong, maar na rust boog Volendam het helemaal om: 3-1.

De eerste mogelijkheid kwam op naam van Garang Kuol. De linksbuiten werd in de diepte gestuurd, kapte naar binnen en schoot in de handen van Stijn van Gassel. Excelsior liet zich ook zien via Lazaros Lamprou, die er niet in slaagde een voorzet van Julian Baas binnen te tikken. Aan de andere kant wist ook Benamar zijn kans niet af te ronden.Volendam greep het initiatief en creëerde halverwege de eerste helft meerdere kansen.

Tien minuten voor rust zette Driouech Excelsior op voorsprong. De technicus ontving een fraaie pass van Redouan El Yaakoubi aan en plaatste de bal met zijn tweede balcontact in de verre hoek. De grensrechter vlagde in eerste instantie voor buitenspel, maar daar bleek totaal geen sprake van te zijn: 0-1. El Yaakoubi kwam voor rust nog goed weg toen hij vol op de voet van Calvin Twigt ging staan. De centrale middenvelder kwam tot verrassing van de aanwezigen weg zonder kaart. headtopics.com

Vlak na rust trok Volendam de stand gelijk. Josh Flint kreeg te veel tijd en ruime om voor te geven en plaatste de bal bij de tweede paal. Daar stond Benamar klaar om overtuigend binnen te koppen: 1-1. Het bleek het startsein voor een prachtige Volendamse periode. Een nieuwe voorzet vanaf de linkerkant, ditmaal van George Cox, belandde bij Mühren. De spits probeerde het met een vallende kopbal, waar Van Gassel een antwoord op had.

Excelsior gaf verre van op en kwam zeer dicht bij de gelijkmaker via Lamprou. De Griek kapte zijn man fraai uit en had ook een prima schot in huis, dat maar net naast vloog. Toch was het Volendam dat de lakens uitdeelde en meerdere keren erg dicht bij zijn derde treffer kwam. headtopics.com

