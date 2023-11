Volendam keert tij tegen Excelsior en draagt laatste plaats over aan Ajax

FC Volendam heeft in eigen huis z'n tweede zege van het seizoen geboekt. Aan de boorden van het IJsselmeer leidde Excelsior halverwege, maar in de tweede helft kwam Volendam bovendrijven: 3-1. Door de nederlaag van Ajax bij PSV werd en passant de laatste plaats op de ranglijst door Volendam overgedaan aan de kwakkelende recordkampioen uit Amsterdam. Ajax heeft nog wel twee duels tegoed, ook tegen FC Volendam.

De open en aantrekkelijke eerste helft stond bol van de kansen. De enige goal werd geannuleerd, maar de VAR greep in: Couhaib Driouech stond niet buitenspel toen hij een mooie pass van Redouan El Yaakoubi ontving. Na rust regeerde Volendam. Benaissa Benamar kopte krachtig de 1-1 binnen uit een pass van Josh Flint en de 2-1 volgde snel. Stijn van Gassel tikte een inzet van Robert Mühren weg, maar de bal hobbelde via het hoofd van de spits alsnog in het doel.

