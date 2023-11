Voetbalprijs lonkt voor Van Domselaar, Roord en Simons op Gouden Bal-verkiezing

Het wordt een spannende avond voor Jill Roord en Daphne van Domselaar. De beide Oranje-internationals behoren tot de selecte groep waaruit vanavond (20.45 uur) de beste voetbalster van het jaar wordt gekozen, een verkiezing die georganiseerd wordt door het voetbalblad France Football. De Gouden Bal wordt al sinds 1956 uitgereikt, maar bestaat - in de nieuwe opzet - pas vanaf 2018 ook voor vrouwen. De Deense Ada Hegerberg was de eerste winnares.

Beide speelsters zijn nu in voorbereiding op de Nations League-wedstrijd van dinsdagavond in Glasgow tegen Schotland. De focus ligt daarom heel ergens anders. 'Tuurlijk, ik ben er heel trots op', wil Roord nog wel kwijt over haar plek op de shortlist. 'Ik ben er heel blij mee. Maar verder heb ik er niet heel veel over nagedacht.' Ook Van Domselaar droomt niet stiekem van een ongekende verrassing. 'Nee, totaal niet.

