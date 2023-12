Voetbalcommentator Suse van Kleef blijft scoren, maar voorlopig niet op tv. Als voetballertje trapte ze er in één wedstrijd vijfentwintig in. Ook daarna bleef ze scoren. Eerst als correspondent in Engeland, daarna als de eerste vrouwelijke stem vanvertelt Suse van Kleef over de serie die ze maakt met Kim Lammers en over haar werk als voetbalcommentator.

Het idee achter de podcast is even simpel als doeltreffend: een serie gesprekken met aanvoerders die de band droegen tijdens belangrijke sportmomenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis, zoals het goud van de volleyballers op de Olympische Spelen van 1996. "Heel veel sportjournalistiek gaat over wat er op dat veld gebeurt. Dan gaan we de wedstrijd nabeschouwen: hoe hebben jullie die wedstrijd over de streep gekregen? Maar het gaat heel weinig over het proces wat daaraan vooraf gaat, zeker bij sporten die niet voetbal zijn





