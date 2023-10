Voetbal op tv: Blind, Engelse koploper en Vitesse-PEC op het programma

Vanavond wordt er gevoetbald in de Eredivisie, Keuken Kampioen DIvisie en Premier League.

Vanavond wordt er gevoetbald in de Eredivisie, Keuken Kampioen DIvisie en Premier League.

AZ wil zich 'graag meten' met Engelse subtopper Aston VillaAZ treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders', zegt aanvoerder Jordy Clasie op de persconferentie voorafgaand het duel. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Engelse pers ziet kansloos AZ tegen 'genadeloos' Aston VillaLees meer Lees verder ⮕

Martins Indi gaat in op verschil met Engelse clubs: 'Die les hebben wij ervaren'Na de 1-4 nederlaag van AZ tegen Aston Villa geeft Bruno Martins Indi voor de camera van VoetbalPrimeur antwoord op de vraag wat het grote verschil is met clubs uit Engeland. Zelf stond de verdediger onder contract bij Stoke City, waarmee hij uitkwam in de Premier League. Lees verder ⮕

Ajax en AZ kansloos tegen Engelse subtoppers • Gravenberch scoort voor LiverpoolVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕