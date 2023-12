Voetbal en andere sporten vullen kerstvakantie voor sportliefhebbers

De eredivisie ligt stil, maar sportliefhebbers hoeven zich niet te vervelen. Het aanbod in de kerstvakantie is namelijk groot. De darters voltooien hun WK, de schaatsers rijden een NK en EK, de veldrijders crossen zich rot en Rafael Nadal keert terug op de tennisbaan. De NOS zet een greep uit het aanbod op een rij. Voordat we met zijn allen aan de kerstmaaltijden gaan, staat er op 24 december een voetbalwedstrijd op het programma als opwarmertje.

In Turkije nemen Fenerbahçe en Galatasaray het tegen elkaar op. Normaal al een affiche om naar uit te kijken, maar nu helemaal. De nummer 1 en 2 van de Turkse Süper Lig strijden om de koppositie. Ook tijdens de kerstdagen wordt er gevoetbald. Zo zal de wedstrijd van Manchester United op Tweede Kerstdag het humeur van Erik ten Hag tijdens deze feestdagen behoorlijk bepalen. De Tukker staat onder druk bij de slecht presterende Red Devils. Een thuisnederlaag op Boxing Day tegen Aston Villa zou hem een vervelende kerst bezorge





