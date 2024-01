Voedselbank in Kerkdriel roept verontwaardiging op

Elke vrijdagmiddag is er in het centrum van Kerkdriel een uitgiftepunt van de Voedselbank. Op de nabijgelegen wekelijkse markt roept dat verontwaardiging op. In een rijk land als Nederland zouden mensen daar eigenlijk niet afhankelijk van moeten zijn, zeggen marktbezoekers. 'Waarom zo veel geld uitgeven aan nog meer mensen van buiten en aan klimaathysterie', vraagt de gepensioneerde Peter Müller (70) zich af. 'Laten we eerst eens de mensen hier gaan helpen.

' Net als veel dorpsgenoten stemde Müller in november op de PVV. In de drie stembureaus in Kerkdriel ging respectievelijk bijna 42 procent, ruim 44 procent en 47 procent van de stemmen naar de partij van Geert Wilders. Dat is flink hoger dan het landelijke gemiddelde van 23,5 procent. Ook de andere over een coalitie onderhandelende partijen - VVD, NSC en BBB - scoorden goed in de gemeente Maasdriel, waar Kerkdriel onder valt. Links-progressief kreeg veel minder stemmen in deze Gelderse gemeent





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Staatssecretaris wil houtstookverbod op wijkniveau mogelijk maken: 'Niet wachten tot elke stoker vrijwillig gedrag verandert'De vervuiling door houtstook in Nederland wordt in de toekomst mogelijk harder aangepakt. Gemeenten die dat willen, krijgen meer handvatten om een lokaal houtstookverbod in te voeren. 'Lokaal probleem dat vraagt om lokale oplossingen.'

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Bosz: ‘Ik heb hen aangesproken, zij stonden élke training onderaan’Peter Bosz heeft een aantal van zijn pupillen in zijn eerste maanden als trainer van PSV stevig achter de broek aan moeten zitten, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De zestigjarige Apeldoorner beleeft een waanzinnige eerste seizoenshelft en verloor nog geen punt in de Eredivisie, maar dat ging niet altijd vanzelf.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Jan Boskamp: ‘Echt, ik mis hem verschrikkelijk, elke seconde van de dag’Jan Boskamp heeft het nog steeds heel moeilijk met de dood van Wim Jansen, die in januari 2022 op 75-jarige leeftijd overleed en met wie hij jarenlang samenspeelde bij Feyenoord. De markante analist is sinds het overlijden van Jansen zelfs niet meer op trainingscomplex Varkenoord geweest.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Hoogwater in Nederland: 'Ons land ligt op een beroerde plek'Rijkswaterstaat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag uit voorzorg dijkwachten ingezet op Marken. Eerder op de avond waren er zorgen over de stabiliteit van de dijk, omdat deze eerder nog werd afgekeurd.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Meerdere vuurwerkshows in Nederland afgelast vanwege regen en windWelkom in het liveblog over de jaarwisseling, met nieuws uit binnen- en buitenland.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Grimmige incidenten overschaduwen feestelijke start van 2024 in NederlandKnallend, kussend en proostend ging Nederland het nieuwe jaar in.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »