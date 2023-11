VN-organisatie: duizenden Gazanen breken in bij hulpcentra voor voedsel

In het zuiden en midden van de Gazastrook hebben duizenden mensen ingebroken bij opslagplaatsen en distributiecentra van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De menigte was uit op meel en andere 'basale overlevingsmiddelen', meldt de UNRWA. In de verklaring van de VN-organisatie staat niet welke opslagplaatsen zijn bestormd en wanneer dat is gebeurd. 'Mensen zijn bang, gefrustreerd en wanhopig', zegt Thomas White van de VN-organisatie.

De kleine aantallen vrachtwagens die bijna dagelijks vanuit Egypte het gebied binnenkomen zijn bij lange na niet voldoende om de nood te lenigen, zeggen hulporganisaties. Voor de oorlog tussen Israël en Hamas kwamen dagelijks honderden vrachtwagens het gebied binnen. De afgelopen week werden er iets meer dan 80 vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte in de Gazastrook toegelaten.

