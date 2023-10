VN-hulporganisatie: 57 medewerkers gedood • 'Tientallen doden bij bombardementen op Gaza'

57 medewerkers van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) zijn tot nu toe omgekomen in de oorlog tussen Israël en Hamas, heeft UNRWA-chef Philippe Lazzarini gezegd.

Hij herhaalde op een persconferentie de dringende noodzaak voor brandstof in de Gazastrook en riep op tot een substantiële en ononderbroken stroom aan hulpgoederen. VN-hulpcoördinator voor de Palestijnse gebieden Lynn Hastings zei dat er voor vandaag 'een stuk of acht' vrachtwagens vanuit Egypte naar Gaza gaan. Onder normale omstandigheden zijn dat er vele honderden per dag.

