VN: 57 medewerkers gedood • 'Tientallen doden bij bombardementen'

Het Israëlische leger zegt dat er bij invallen op de Westelijke Jordaanoever 36 verdachten zijn opgepakt, onder wie zeventien Hamas-strijders.

Het leger zegt ook dat er twee Palestijnen zijn gedood bij de inval in Jenin, volgens het leger nadat er op militairen was geschoten en explosieven waren gegooid. Ook in Qalqilya is geschoten, bevestigt het leger. Het spreekt van gewonden, waar Palestijnse bronnen het hadden over zeker één dode. Volgens Israël zijn tot dusver deze oorlog ruim duizend verdachten aangehouden op de Westelijke Jordaanoever, van wie 670 gelieerd zouden zijn aan Hamas.

